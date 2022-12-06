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Пропали світло і газ: два лайфгаки, щоб розігріти їжу

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Пропали світло і газ: два лайфгаки, щоб розігріти їжу

Пропали світло і газ: два лайфгаки, щоб розігріти їжу / Фото: pixabay.com

Через те, що росіяни постійно обстрілюють критичну інфраструктуру України, багато міст і сіл тимчасово залишаються без світла. Якщо у вас електроплита і немає газу, можна скористатися двома простими способами і розігріти їжу. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.

Якщо потрібно розігріти каву або чай, поїсти теплий обід або просто насолодитися теплом та погріти руки, можете вибрати один з двох простих лайфгаків.

Як розігріти їжу на свічках

Під час віялових вимкнень електроенергії вам допоможуть звичайні свічки-таблетки. Вони можуть не лише трішки освітити приміщення, але й стати чимось на кшталт багаття для розігріву страв невеликого об'єму.

Що робити, щоб нагріти воду чи розігріти продукти:

  • Візьміть каструлю з невисокими стінками.
  • Поставте кілька свічок — чим їх більше, тим краще і швидше прогріється страва.
  • На дно каструлі поставте запалені свічки, зверху покладіть решітку для гриля. Згодом поставте миску чи іншу металеву ємність, в якій ви будете розігрівати їжу.
  • Метал добре проводить тепло, тому решітка гриля нагріється навіть від кількох свічок.
  • Зачекайте, доки вода чи страва розігріються.

Спиртові таблетки для саморобного пальника

Саморобний пальник стане більш потужною альтернативою звичайним свічкам. Щоб його зробити, вам потрібно взяти:

  • таблетки сухого спирту;
  • невелика миска;
  • консервна банка з низькими стінками;
  • фольга.

Процес розігрівання їжі за допомогою такого саморобного пальника досить простий.

На дно консервної банки викладіть сухий спирт. На банку поставте миску, в якій ви збираєтесь розігрівати їжу. На дно миски не забудьте покласти шматок фольги. Сухий спирт потрібно запалити.

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Дата публікації
Перегляди
1572
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