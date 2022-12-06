Пропали світло і газ: два лайфгаки, щоб розігріти їжу

Через те, що росіяни постійно обстрілюють критичну інфраструктуру України, багато міст і сіл тимчасово залишаються без світла. Якщо у вас електроплита і немає газу, можна скористатися двома простими способами і розігріти їжу. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.

Якщо потрібно розігріти каву або чай, поїсти теплий обід або просто насолодитися теплом та погріти руки, можете вибрати один з двох простих лайфгаків.

Як розігріти їжу на свічках

Під час віялових вимкнень електроенергії вам допоможуть звичайні свічки-таблетки. Вони можуть не лише трішки освітити приміщення, але й стати чимось на кшталт багаття для розігріву страв невеликого об'єму.

Що робити, щоб нагріти воду чи розігріти продукти:

Візьміть каструлю з невисокими стінками.

Поставте кілька свічок — чим їх більше, тим краще і швидше прогріється страва.

На дно каструлі поставте запалені свічки, зверху покладіть решітку для гриля. Згодом поставте миску чи іншу металеву ємність, в якій ви будете розігрівати їжу.

Метал добре проводить тепло, тому решітка гриля нагріється навіть від кількох свічок.

Зачекайте, доки вода чи страва розігріються.

Спиртові таблетки для саморобного пальника

Саморобний пальник стане більш потужною альтернативою звичайним свічкам. Щоб його зробити, вам потрібно взяти:

таблетки сухого спирту;

невелика миска;

консервна банка з низькими стінками;

фольга.

Процес розігрівання їжі за допомогою такого саморобного пальника досить простий.

На дно консервної банки викладіть сухий спирт. На банку поставте миску, в якій ви збираєтесь розігрівати їжу. На дно миски не забудьте покласти шматок фольги. Сухий спирт потрібно запалити.