Західний кордон України загрожує стати проросійським — Foreign Policy

Воєнна стратегія вимагає, щоб західний кордон України був надійним насамперед з точки зору безперебійного транзиту зброї, розвідки та допомоги.

Після несподіваної перемоги у першому турі президентських виборів у Румунії ультранаціоналіста та шанувальника Росії Каліна Джорджеску, з’явилася загроза перетворення значної частини західного кордону України на проросійську територію.

Про це пише видання Foreign Policy.

“Румунія, Угорщина та Словаччина — усі країни-члени ЄС і НАТО, які розташовані вздовж південно-західного кордону України — є ключовими для оборони України. Ось чому, в ідеалі, трьома країнами мають керувати союзники, які підтримують свого сусіда, який перебуває у бойовому стані, а не пасивно агресивно реагують на його заклики про допомогу – поведінка Словаччини за замовчуванням – і тим більше втручання Росії, як це робить Угорщина”, - йдеться в публікації.

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У виданні наголосили, що успішна воєнна стратегія вимагає, щоб західний кордон України був надійним насамперед з точки зору безперебійного транзиту зброї, розвідки та допомоги, а також як канал для біженців та української торгівлі.

Foreign Policy звертає увагу, що кількість прихильних до Путіна урядів на заході від України може зрости з огляду на майбутні вибори 2025 року в Чехії, Молдові та, ймовірно, також у Болгарії.

У виданні відзначили важливість Румунії як передового форпосту НАТО, де навчають українських морських піхотинців та пілотів на винищувачах F-16 саме. Ця країна є також надійним маршрутом поставок військової техніки від західних союзників України. Румунія також економічно підтримала Україну, забезпечуючи український експорт.

Якщо Україна втратить Румунію в якості партнера, єдиним безпечним маршрутом для поставок зброї залишиться Польща, де також останнім часом відбувається блокада кордону.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії 6 грудня ухвалив рішення про анулювання результатів першого туру президентських виборів, в якому переміг проросійський кандидат Калін Джорджеску. Тепер уряд повинен призначити нову дату виборів.

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