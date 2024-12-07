Западная граница Украины угрожает стать пророссийской — Foreign Policy

Военная стратегия требует, чтобы западная граница Украины была надежной прежде всего с точки зрения бесперебойного транзита оружия, разведки и помощи.

После неожиданной победы в первом туре президентских выборов в Румынии ультранационалиста и почитателя России Калина Джорджеску появилась угроза превращения значительной части западной границы Украины в пророссийскую территорию.

Об этом пишет издание Foreign Policy.

"Румыния, Венгрия и Словакия — все страны-члены ЕС и НАТО, расположенные вдоль юго-западной границы Украины, являются ключевыми для обороны Украины. Вот почему, в идеале, тремя странами должны руководить союзники, которые поддерживают своего соседа, находящегося в боевом состоянии, а не пассивно агрессивно реагируют на его призывы о помощи – поведение Словакии по умолчанию – и тем более вмешательство России, как это делает Венгрия", – говорится в публикации.

Также читайте Выборы в Румынии: пророссийский кандидат обещает запретить экспорт украинского зерна и помощь Киеву

В издании отметили, что успешная военная стратегия требует, чтобы западная граница Украины была надежной, прежде всего, с точки зрения бесперебойного транзита оружия, разведки и помощи, а также как канал для беженцев и украинской торговли.

Foreign Policy обращает внимание, что количество приверженных Путину правительств на западе от Украины может возрасти, учитывая предстоящие выборы 2025 года в Чехии, Молдове и, вероятно, также в Болгарии.

В издании отметили важность Румынии как передового форпоста НАТО, где обучают украинских морских пехотинцев и пилотов на истребителях F-16. Эта страна также является надежным маршрутом поставок военной техники от западных союзников Украины. Румыния также экономически поддержала Украину, обеспечивая украинский экспорт.

Если Украина потеряет Румынию в качестве партнера, единственным безопасным маршрутом для поставок оружия останется Польша, где также в последнее время проходит блокада границы.

Напомним, Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании результатов первого тура президентских выборов, в котором победил пророссийский кандидат Калин Джорджеску. Теперь правительство должно назначить новую дату выборов.

Читайте также: