Россия пытается дискредитировать победу Санды на выборах в Молдове

4 ноября Кремль развернул информационную кампанию, направленную на дискредитацию победы Маи Санду на президентских выборах в Молдове. В этот же день Центральная избирательная комиссия Молдовы подтвердила, что Санду завоевала 55,35% голосов, победив пророссийского кандидата Александра Стояногло.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

После оглашения результатов ряд мировых лидеров приветствовал Санду, а международные наблюдатели высоко оценили прозрачность выборов, несмотря на попытки России вмешаться в процесс. Однако пророссийские политики и партии в Молдове, в частности, Социалистическая партия, заявили о "нелегитимности" победы Санду. Известный молдавский олигарх Илан Шор на канале "Россия-24" утверждал, что у оппозиции есть "доказательства" фальсификаций, а бывший президент Игорь Додон отметил, что победу Санду обеспечили голоса диаспоры.

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"Российское информационное пространство, включая российские милблогеры, повторило слова пророссийской молдавской оппозиции о том, что выборы в Молдове контролировали «европейские бюрократы» и что молдаване не имели никакого влияния на определение результатов выборов", — говорится в отчете.

Напомним, ранее Санду объявила о победе на президентских выборах. Это стало первым выпадом, когда президента Молдовы выбирают на второй срок.

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