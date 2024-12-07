Майдан у Грузії: вперше за кілька ночей учасників протесту розігнав спецназ

Вперше за кілька днів спецпідрозділи розігнали антиурядовий мітинг на проспекті Руставелі у Тбілісі.

Про це пише "Ехо Кавказу".

Формальним приводом для розгону стало використання демонстрантами піротехніки. За інформацією МВС, постраждав один поліцейський.

На акції було затримано одного з лідерів партії !Гірчі-більше свободи" та "Коаліції за зміни", депутата Цотне Коберідзе. Після звільнення він розповів, що його побили.

Затримання відбулися також біля площі Республіки. Протестувальники на проспекті Руставелі фактично опинилися в оточенні, після чого перейшли на набережну і продовжили ходу в бік площі Героїв і мерії Тбілісі.

На набережній стався інцидент, у якому брали участь невідомі особи, одна з яких була озброєна.

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Нагадаємо, Росія може ввести війська у Грузію на тлі протестів. Так вважає дипломат, колишній міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

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