Премьер Грузии сравнил протесты в Тбилиси с украинским Майданом

Пророссийский премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в его стране, в отличие от Украины в 2013 году, существуют сильные институты государственной власти, которые не допустят Майдана.

Так он прокомментировал на брифинге жестокое подавление грузинскими силовиками протестов, вспыхнувших в Тбилиси после его заявления об отказе от переговоров о членстве в Евросоюзе до 2028 года, сообщает телеканал Sova.

Глава грузинского правительства возложил ответственность за происходящие на акции протеста события на "радикалов и их зарубежных покровителей".

Кобахидзе прямо обвинил в организации протестов "европейских политиков и бюрократов", а также четыре политические партии, которые назвал "местной агентурой" и "пятой колонной".

"Радикалы и их зарубежные покровители всегда пытаются придумать повод, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию", — цинично заявил он.

Напомним, в субботу, 30 ноября, грузинские силовики разогнали участников акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

В Грузии полиция жестко разогнала протестующих

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