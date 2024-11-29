Майдан в Грузии: людей разогнали газом и водометами – что происходит

Шокирующие кадры с улиц Тбилиси, где люди борются за свое право на европейское будущее, заполонили Сеть.

Пророссийский премьер-министр Грузии объявил об отказе от переговоров о вступлении в ЕС. Люди вышли на улицу протестовать против такого решения. Силовики применили слкзоточивый газ и водометы, чтобы разогнать митинги. В то же время президент Грузии заявила, что правительство "объявило войну своему народу".

Шокирующие кадры с улиц Тбилиси, где люди борются за свое право на европейское будущее, заполонили Сеть. О происходящем в Грузии рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

Грузия удаляется от Евросоюза?

Вечером 28 ноября в Грузии начались масштабные протесты. Это случилось на фоне того, что пророссийское правительство страны отказалось от евроинтеграции.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна не будет вести переговоры о вступлении в Евросоюз как минимум до конца 2028 года и отказывается от каких-либо бюджетных грантов от ЕС.

"Мы видим, что европейские политики и бюрократы используют выделенные гранты и кредиты как шантаж против Грузии", — сказал он.

Кобахидзе добавил, что для Грузии неприемлемо рассматривать интеграцию в Европейский союз как милостыню и предположил, что до конца 2028 года Грузия будет готова экономически, чтобы начать переговоры по вступлению в ЕС до 2030 года.

Заявление президентки Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с экстренным заявлением, подчеркнув, что правительство "объявило войну своему народу".

"Сегодня была поставлена точка в конституционном перевороте, который длится несколько недель или даже месяцев. Поставлена точка в движении от Европы к России. Если кто-то имел какие-то сомнения, то сегодня эти сомнения развеялись", — заявила она.

По словам Зурабишвили, именно 28 ноября нелегитимная власть провозгласила не мир, а войну собственному народу – прошлом и будущем.

"На этом пути нет ни грузинской государственности, ни независимости, ни будущего без России", – говорится в заявлении грузинской президента.

Она подчеркнула, что Запад слишком опоздал со своими оценками.

"О вопросе изменения внешнеполитического курса Грузии больше ничего доказывать, все уже предельно очевидно. Буквально через несколько минут после выступления премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в котором он заявил о приостановлении евроинтеграции, президент РФ Владимир Путин выразил свое удовлетворение и оценил власти Грузии за ее покорность", — сказала президент Грузии.

Зурабишвили призвала назначить и провести новые парламентские выборы.

"Сегодня перед этим вызовом мы либо вместе, либо нас не будет", - подытожила она.

Протесты в Тбилиси

После того как правительство страны отказалось от переговоров о вступлении в Евросоюз, тысячи митингующих собрались возле офиса правящей партии "Грузинская мечта" и здания парламента, чтобы выразить несогласие с решением, которое, по их мнению, нарушает конституцию страны.

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К акции протеста присоединилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она попыталась стать посредником между протестующими и силовиками, обратившись к стражам порядка с вопросами: "Кому вы служите. Зачем? За какие деньги вы служите другому правительству?".

Затем были стянуты сотни полицейских, включая спецназ. Вскоре митингующие начали двигаться на встречу спецназа, среди них женщины и дети.

Около полуночи между протестующими и полицейскими вспыхнули столкновения, когда люди пытались приблизиться к парламенту. Правоохранители пытались оттеснить демонстрантов от служебного входа в парламент.

Но протестующие не оставляли попыток прорваться в здание парламента. В ответ полиция применила дымовые шашки и водометы.

Протестующие начали строить баррикады на дорогах и поджигать мусорные баки. Спецназ применил дымовые шашки, перечный газ и водометы против участников акции. Схватки в Тбилиси продолжаются.

Призывы к Европе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала европейских лидеров к "резкой реакции" на жестокий разгон властями протестов в Тбилиси в ночь на 29 ноября.

По ее словам, за проевропейский выбор грузин они сейчас страдают от репрессий. Об этом она написала в своем аккаунте в сетях Х.

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Зурабишвили также призвала европейцев не спешить "хоронить" Грузию, которая десятилетиями борется за свое европейское будущее, и заменить соболезнование солидарностью. Президент отметила, что несмотря на жесткие действия силовиков, протестующие не отступают.

"6:30 утра протесты и репрессии все еще продолжаются в центре Тбилиси. Мишенью являются журналисты и политические лидеры. Я ожидаю резкой реакции европейских столиц", - написала она.

Президент Грузии достаточно резко отреагировала на твит депутата парламента Франции от "Демократического движения" Фредерика Пети. Тот, наблюдая за событиями в Тбилиси, отметил, что "европейская мечта грузин похоронена, мечта Кремля сбылась" и выразил соболезнования грузинскому народу.

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Напомним, в ночь на 29 ноября грузинские силовики разогнали митинг в Тбилиси, вызванный отказом властей от переговоров по вступлению в Европейский Союз.

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