В Грузии облили краской главу ЦИК: что стало причиной

Оппозиционер заявил, что таким образом выразил "искренний протест" против кражи голосов у грузинских избирателей.

Представитель грузинской оппозиционной партии "Единство — Национальное движение" Давид Киртадзе, обливший черной краской главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгия Каландаришвили, объяснил свой поступок.

Как сообщает Interpressnews, на брифинге вечером субботы, 16 ноября, он заявил, что это был "искренний протест" против кражи голосов у избирателей.

"Это была солидарность с теми студентами и всеми грузинским народом, которые потеряли свои голоса", — пояснил оппозиционер.

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По его словам, сегодняшняя политическая реальность в Грузии не выражает волю народа.

"Вы все видели слепого Каландаришвили, он не видел ни нарушений, ни избиения, ни запугивания, ни подкупа в течение всего избирательного периода... Поэтому я призываю каждого грузина, каждого гражданина Грузии, сегодня настало время борьбы, чтобы спасти Грузию от обрусения!" – заявил Киртадзе.

Он также заявил, что не будет скрываться от расследования, начатого по этому факту МВД страны, и готов "ответить на любые их вопросы".

Напомним, перед официальным объявлением результатов парламентских выборов, на которых якобы победила провластная партия "Грузинская мечта", представитель оппозиции Давид Киртадзе облил главу ЦИК Георгия Каландаришвили краской. Впоследствии Каландаришвили продолжил заседание с повязкой на глазу, а МВД Грузии начало расследование инцидента, квалифицируя его как умышленное причинение вреда здоровью.

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