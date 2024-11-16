В Грузии главу ЦИК облили черной краской (видео)

Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила окончательный избирательный протокол парламентских выборов, объявив победу правящей партии "Грузинская мечта".

Об этом сообщило издание "Эхо Кавказа".

Перед официальным объявлением результатов представитель оппозиции Давид Киртадзе облил главу ЦИК Георгия Каландаришвили краской. Заседание было прервано, а Киртадзе был выведен охраной. Впоследствии Каландаришвили продолжил заседание с повязкой на глазу. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента, квалифицируя его по статье 118 УК Грузии — умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью.

"По этому факту ведется расследование, в ходе него будут проведены все ответные следственные действия", — заявили в ведомстве

У здания ЦИК прошла акция протеста, во время которой задержали Георгия Липонава, одного из основателей оппозиционного телеканала "Формула".

Напомним, ЦИК Грузии признал победителями парламентских выборов руководящую партию страны.

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