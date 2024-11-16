В Грузії голову ЦВК облили чорною фарбою (відео)

Центральна виборча комісія Грузії затвердила остаточний виборчий протокол парламентських виборів, оголосивши перемогу правлячої партії "Грузинська мрія".

Про це повідомило видання "Ехо Кавказу".

Перед офіційним оголошенням результатів представник опозиції Давид Кіртадзе облив голову ЦВК Георгія Каландарішвілі фарбою. Засідання перервали, а Кіртадзе був виведений охороною. Згодом Каландарішвілі продовжив засідання із пов’язкою на оці. Міністерство внутрішніх справ Грузії розпочало розслідування інциденту, кваліфікуючи його за статтею 118 КК Грузії — умисне заподіяння менш тяжкої шкоди здоров'ю.

"За цим фактом ведеться розслідування, під час нього будуть проведені всі відповідні слідчі дії", - заявили у відомстві

Біля будівлі ЦВК відбулася акція протесту, під час якої затримали Георгія Ліпонава, одного із засновників опозиційного телеканалу "Формула".

Нагадаємо, ЦВК Грузії визнала переможцями парламентських виборів керівну партію країни.

Читайте також: