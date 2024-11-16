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Матч Ліги націй Румунія – Косово не дограли через політичний скандал: що трапилося

Матч Ліги націй Румунія – Косово не дограли через політичний скандал: що трапилося

Румунія – Косово / Фото: Associated Press

Футболісти збірної Косова достроково залишили поле через поведінку уболівальників.

Матч 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 між збірними Румунії та Косова, який відбувався 15 листопада у Бухаресті, не було дограно.

У компенсований до другого тайму час, за рахунку 0:0, румунські фанати почали скандувати образи на адресу команди Косова, включаючи фразу “Косово – це Сербія”.

Також на трибунах було помічено сербський прапор.

Крім того, на поле з трибун полетіли різні предмети, зокрема уламки пластикових крісел.

Поєдинок було призупинено. Згодом футболісти збірної Румунії та арбітри повернулись на поле, на відміну від косоварів, які відмовилися продовжувати матч. У підсумку головний суддя данець Мортен Крог дав фінальний свисток.

Долю матчу найближчим часом вирішить УЄФА: технічна поразка загрожує як Румунії (через поведінку вболівальників), так і Косово (за демарш із залишанням поля).

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