Матч Ліги націй Румунія – Косово не дограли через політичний скандал: що трапилося

Матч 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 між збірними Румунії та Косова, який відбувався 15 листопада у Бухаресті, не було дограно.

У компенсований до другого тайму час, за рахунку 0:0, румунські фанати почали скандувати образи на адресу команди Косова, включаючи фразу “Косово – це Сербія”.

Kosovo and Romania game suspended after Kosovo players left the pitch following Romanian fans chanting "Kosovo is Serbia."pic.twitter.com/E4XMB5Ye1q — kos_data (@kos_data) November 15, 2024

Також на трибунах було помічено сербський прапор.

We managed to catch a Serbian flag being waved in the Romanian ultras section.



This could be one of the reasons the match was paused. Let’s see if we can find other images. pic.twitter.com/tKVbUZwp9S — Kosovo Football (@FootballKosovo) November 15, 2024

Крім того, на поле з трибун полетіли різні предмети, зокрема уламки пластикових крісел.

Should Romania be sanctioned for the anti-Kosovo chants? pic.twitter.com/1fZG4Vccs9 — kos_data (@kos_data) November 15, 2024

Поєдинок було призупинено. Згодом футболісти збірної Румунії та арбітри повернулись на поле, на відміну від косоварів, які відмовилися продовжувати матч. У підсумку головний суддя данець Мортен Крог дав фінальний свисток.

Долю матчу найближчим часом вирішить УЄФА: технічна поразка загрожує як Румунії (через поведінку вболівальників), так і Косово (за демарш із залишанням поля).

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