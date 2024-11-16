У Грузії облили фарбою голову ЦВК: що стало причиною

Опозиціонер заявив, що у такий спосіб висловив “щирий протест” проти крадіжки голосів у грузинських виборців.

Представник грузинської опозиційної партії “Єдність – Національний рух” Давид Кіртадзе, який облив чорною фарбою голову Центральної виборчої комісії (ЦВК) Георгія Каландарішвілі, пояснив свій вчинок.

Як повідомляє Interpressnews, на брифінгу ввечері суботи, 16 листопада, він заявив, що це був “щирий протест” проти крадіжки голосів у виборців.

“Це була солідарність із тими студентами та всім грузинським народом, які втратили свої голоси”, - пояснив опозиціонер.

Також читайте Вибори у Грузії: масові фальсифікації та чому цю країну захоплює Росія

За його словами, сьогоднішня політична реальність у Грузії не виражає волю народу.

“Ви всі бачили сліпого Каландарішвілі, він не бачив ні порушень, ні побиття, ні залякування, ні підкупу протягом усього виборчого періоду... Тому я закликаю кожного грузина, кожного громадянина Грузії, сьогодні настав час боротьби, щоб урятувати Грузію від обрусіння!” – заявив Кіртадзе.

Він також заявив, що не буде ховатися від розслідування, яке розпочало за цим фактом МВС країни, і готовий “відповісти на будь-які їхні запитання”.

Нагадаємо, перед офіційним оголошенням результатів парламентських виборів, на яких буцімто перемогла провладна партія "Грузинська мрія", представник опозиції Давид Кіртадзе облив голову ЦВК Георгія Каландарішвілі фарбою. Згодом Каландарішвілі продовжив засідання із пов’язкою на оці, а МВС Грузії розпочало розслідування інциденту, кваліфікуючи його як умисне заподіяння шкоди здоров'ю.

ЦВК Грузії визнала переможцями парламентських виборів керівну партію країни

Читайте також: