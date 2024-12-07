Російські дрони стали поводитися дивно після заміни південнокорейського двигуна на китайський: що відомо

Ударні безпілотники "Герань-2", які є російською версією іранського дрону Shahed-136, цього року поводилися дивно. Технічні проблеми, що виникають у них, американські чиновники пов’язують з дією санкцій, які вони вводять проти росії.

Про це пише The Washington Post.

Найчастіше "Герані" втрачають контроль при різкому повороті. Деякі з них розбиваються, інші вирівнюються, але при цьому стають легкою здобиччю для українських засобів ППО.

Західні та українські військові аналітики, які розмовляли з WP, пов'язали велику кількість збоїв із неякісними компонентами.

Імовірною причиною експерти Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) назвали заміну серводвигуна – невеликого пристрою, який допомагає регулювати рух безпілотника в польоті. Наприкінці минулого року виробник почав ставити на "Герань-2" китайський серводвигун замість південнокорейського, який росія використовувала раніше, але тепер не може через санкції.

Несправні безпілотники ознаменували невелику перемогу західних країн у протистоянні, яке ведуть державні та розвідувальні органи різних країн, щоб з одного боку позбавити москву доступу до високотехнологічних компонентів, а з іншого – знайти способи обійти обмеження та доставити ці деталі до рф, пише WP.

За словами американських чиновників, після початку війни операції із закупівлі іноземних компонентів взяли у свої руки ФСБ та ГРУ.

Незважаючи на те, що США вдається перекривати нові і нові канали контрабандних поставок, росія виробляє деякі видів озброєнь у таких кількостях, що це компенсує втрати в якості. Лише у жовтні вона запустила по Україні понад 2 тисяч дронів "Герань-2", повідомив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, як повідомив фахівець із зв'язку для армії Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю LIGA.net, російська терористична армія, атакуючи українські міста з повітря, намагається удосконалювати свої “Шахеди”, але в небі над Україною частіше будуть фіксувати хибні цілі – примітивні апарати без бойового заряду, які мають відволікати ППО.

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