Россия может ударить "Орешником" по Украине: Жданов предупредил об атаке

Американское посольство в Украине опубликовало предупреждение о росте угроз от российских ракет и дронов. В последний раз подобное предупреждение там выпускали накануне удара межконтинетальной баллистической ракетой по Днепру.

В то же время, по словам главы правления Украинского кризисного медиа-центра и бывшего посла США Валерия Чалого, с 10 по 19 декабря Россия может ударить "Орешником" по Киеву или западу Украины, чтобы показать Европе "возможности дальности ракеты".

К чему готовится Россия и когда будет готова ударить, читайте в материале ТСН.ua.

Россия готовит ракетный удар: что известно

В сообщении посольство США призывает не игнорировать воздушные тревоги и быстро спускаться в укрытия.

"В связи с увеличением угрозы от российских ракет и беспилотников, направленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность", — говорится в предупреждении.

По словам Валерия Чалого, Россия готовится к демонстрационному удару стратегическим оружием по западу Украины или попытается атаковать Киев в промежутке между 10 и 19 декабря.

23 ноября россияне уже якобы пытались запустить вторую баллистическую ракету, которую Путин называет "Орешником", для удара по украинской столице, но запуск был неудачным.

Вероятными целями, по словам Чалого, могут быть западные регионы Украины, поскольку в Кремле стремятся продемонстрировать дальнобойность своего оружия, которое может достигать европейских стран.

“Теперь (целью для удара — ред.) снова может быть Киев, но скорее — местность между Львовом и Ужгородом, Карпаты. Это не нагнетание какой-либо ситуации, не подыгрывание Москве. Это реалии, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу и Америке, в первую очередь Европе, свои позиции", — говорит эксперт.

Когда РФ может нанести ракетный удар

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российская армия готова нанести ракетный удар по Украине. Поэтому это может произойти в любой день в ближайшее время.

“Мы постоянно наблюдаем движение самолетов в “Энгельсе”, “Саваслейке”. Они постоянно передвигают самолеты, в том числе и стратегическую авиацию. И накапливают. На сегодняшний день известно о двух двух рейсах транспортных самолетов Ил-76 на аэродром "Энгельс-2". И мы понимаем, разведка наша говорит, что привезли ракеты, что они сейчас готовят их к применению. То есть они фактически готовы к нанесению ракетного удара с применением стратегической авиации”, — рассказал Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

По его словам, посольство США в Украине может иметь собственные разведывательные данные от американских спецслужб и разведки.

“И они могут предупреждать, что они (российская армия — ред.) готовы, а вероятность приказать ударить растет. Потому они и предупреждают. Во время последнего массированного удара было применено около 100 ракет. Я думаю, что они в тех же масштабах и готовы. Это, скорее всего, был максимум, который они сегодня могут поднять в воздух и ударить по нам. Это около 100 ракет и более сотни "Шахедов", — говорит Олег Жданов.

Военный эксперт считает, что цели россиян во время следующей массированной ракетно-дроновой атаки неизменны.

"Шахеды" — по жилым массивам, скорее всего, и по объектам инфраструктуры. И ракеты тоже самое. Обратите внимание, что когда наносится такой массированный ракетный удар по всей территории Украины, там фактически нет военных объектов среди целей", — рассказал Олег Жданов.

Он считает, что вероятность ракетного удара могла вырасти после встречи Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона.

"Россию очень сильно раздражает, что за нее договариваются без нее. Буквально за двое суток, за субботу и воскресенье, количество заявлений политических со стороны российских чиновников, политиков просто зашкаливает. Они угрожают всем, чем можно только угрожать. Почему? Потому что Путин понимает, что Трамп, когда вступит в должность, если у него сформируют мнение, что нужно давить не на Украину, а на Россию, он так и будет делать”, — говорит Олег Жданов.

Военный эксперт предполагает, что Валерий Чалый может иметь доступ к разведывательным данным. Впрочем, по мнению Олега Жданова, Россия вряд ли повторит удар "Орешником" по Украине.

"Техническая экспертиза подтвердила, что это была ракета комплекса "Рубеж РС-26". Так вот пуск, который совершили по Днепру, вызвал очень негативную реакцию даже среди поддерживающих Россию стран, а именно Китая и Индии. Они тоже очень боятся, чтобы этот конфликт не перешел эту красную линию. Применение таких комплексов — это шаг к ядерному оружию. И это впервые в истории войн применена межконтинентальная баллистическая ракета в боевых условиях. Так что я думаю, что вряд ли они решится пустить ее еще раз”, — считает Олег Жданов.

Он отметил, что для удара по Днепру Путин выбрал ракету, не стоящую на вооружении армии Российской Федерации. Этот комплекс экспериментальный.

По словам Олега Жданова, скорее всего, пуск осуществляли сотрудники научного института, который его разрабатывает. Они занимаются им, пока он не окончит государственные испытания. А потом, когда он идет в серийное производство, его принимают на вооружение — только тогда на нем начинают работать военные.

“И этот звонок начальника генштаба Вооруженных сил России, военного преступника генерала Валерия Герасимова главе Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну, скорее всего, был “звонком извинения”. И Герасимов объяснял, что армия не имеет никакого отношения к запуску этой ракеты. Почему? Потому что система сдерживания и противовесов в ядерном понимании работает следующим образом: если ты хочешь произвести пуск баллистической ракеты, ты должен сообщить, откуда, когда и куда ты будешь ее пускать. Если ты не сообщаешь о пуске членов этого ядерного клуба, то считается, что эта ракета полетит в тех, кто наблюдает. И тогда осуществляется механизм соответственно встречного ядерного удара. То есть фактически в Пентагоне должны были не смотреть на эту ракету, а достать ключи, открыть чемодан и начать нажимать на красные кнопки", — говорит Олег Жданов.

По его словам, поскольку "Рубеж" находится в разработке, количество ракет, которое может быть у России, ограничено.

"Когда его готовят к государственным испытаниям, эти ракеты производятся научно-производственным объединением под заказ вручную. Их производят не менее десяти. Потому что испытание считается удачным, если не менее 80% пусков были удачными. Обычно производят 10 пусков. Если восемь удачных, комплекс принимают на вооружение. Так что, как сказал генерал Буданов, там может быть либо еще две ракеты, либо десять. Так что ракеты для пусков есть”, — рассказал Олег Жданов.

Напомним, в результате российской атаки на Запорожье 10 декабря количество погибших возросло до шести, а раненых — до 22. Под завалами здания в Запорожье могут находиться пять человек.

Читайте также: