Атаки на російські НПЗ: в розвідці розповіли про наслідки ударів для РФ

Ворог має великі проблеми з відновленням.
Внаслідок спецоперацій українських Сил оборони і розвідки вдалося вразити чи пошкодити третину об'єктів паливного сектору Російської Федерації. Йдеться про об'єкти, які постачають паливо окупаційній армія Росії.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю ЦПД.
"Є статистика, є відкриті дані. Третина (об'єктів в РФ - Ред.) тою чи іншою мірою пошкоджено-уражено. Є проблеми великі з відновленням. Йдеться про імпортне обладнання, враховуючи санкції, з постачанням цього обладнання є великі проблеми", - наголосив Юсов.
Він також нагадав про обмеження імпорту паливно-мастильних матеріалів в РФ. Це, з його слів, свідчить про те, що ворог відчуває наслідки атак та санкцій.
За словами Юсова, говорячи про атаки, йдеться не про цивільні об'єкти, а про нафтопереробні заводи, які заправляють російську військову техніку, продають нафтопродукти і фінансують агресію проти України.
Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан розповів, як можна знищити Кримський міст. Щонайменше три основні види бойових частин необхідні для цього. Ефект принесе комплексна атака на переправу.