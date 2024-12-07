Атаки на російські НПЗ: в розвідці розповіли про наслідки ударів для РФ

Внаслідок спецоперацій українських Сил оборони і розвідки вдалося вразити чи пошкодити третину об'єктів паливного сектору Російської Федерації. Йдеться про об'єкти, які постачають паливо окупаційній армія Росії.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю ЦПД.

"Є статистика, є відкриті дані. Третина (об'єктів в РФ - Ред.) тою чи іншою мірою пошкоджено-уражено. Є проблеми великі з відновленням. Йдеться про імпортне обладнання, враховуючи санкції, з постачанням цього обладнання є великі проблеми", - наголосив Юсов.

Він також нагадав про обмеження імпорту паливно-мастильних матеріалів в РФ. Це, з його слів, свідчить про те, що ворог відчуває наслідки атак та санкцій.

За словами Юсова, говорячи про атаки, йдеться не про цивільні об'єкти, а про нафтопереробні заводи, які заправляють російську військову техніку, продають нафтопродукти і фінансують агресію проти України.

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