Беспилотники атаковали нефтебазу в российском городе Орел

Сообщается о пожаре на нефтебазе после взрывов.
В российском городе Орел в ночь на 14 декабря прозвучала серия взрывов в районе местной нефтебазы.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
В сообщении указывается, что мощные взрывы и возгорание произошли на местной нефтебазе.
Кроме того, информацию о взрывах подтверждают местные жители.
Официальные власти пока никоим образом не прокомментировали данную атаку беспилотников.
Напомним, ранее сообщалось, что Генштаб подтвердил, что ВСУ поразили нефтебазу врага в Брянской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что ГУР атаковало нефтебазу в Калужской области РФ.
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