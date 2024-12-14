Беспилотники атаковали нефтебазу в российском городе Орел

Сообщается о пожаре на нефтебазе после взрывов.

В российском городе Орел в ночь на 14 декабря прозвучала серия взрывов в районе местной нефтебазы.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

В сообщении указывается, что мощные взрывы и возгорание произошли на местной нефтебазе.

Кроме того, информацию о взрывах подтверждают местные жители.

Официальные власти пока никоим образом не прокомментировали данную атаку беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось, что Генштаб подтвердил, что ВСУ поразили нефтебазу врага в Брянской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что ГУР атаковало нефтебазу в Калужской области РФ.

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