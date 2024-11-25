ГУР атаковало нефтебазу в Калужской области РФ – СМИ

Украинские разведчики в ночь на 25 ноября атаковали нефтебазу в Калужской области РФ. Около 00:30 в результате ударов БпЛА на объекте произошла серия взрывов. На месте начался пожар.

Об этом сообщают источники "Бабеля".

Украинские разведчики атаковали нефтебазу в Калужской области РФ

На видео очевидцев видны безуспешные попытки российской ПВО отразить атаку БпЛА, однако украинские дроны один за другим попадали во враждебную цель, приводя к масштабным разрушениям.

Как известно, нефтебаза АО "Калуганефтепродукт" участвует в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

По данным главы ЦПИ СНБО Андрея Коваленко, в Калуге также атакован завод "Тайфун", являющийся частью российского ВПК. Он производит радиоэлектронную аппаратуру, оптико-электронные системы, компоненты для ракетных и авиационных систем. Также занимается модернизацией военной техники и сопутствующими оборонными технологиями.

Ранее власти Белгородской области сообщили об атаке БпЛА на нефтебазу на территории Старооскольского городского округа.

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