ГУР атаковало нефтебазу в Калужской области РФ – СМИ

Речь идет об объекте АО "Калуганефтепродукт".
Украинские разведчики в ночь на 25 ноября атаковали нефтебазу в Калужской области РФ. Около 00:30 в результате ударов БпЛА на объекте произошла серия взрывов. На месте начался пожар.
Об этом сообщают источники "Бабеля".
На видео очевидцев видны безуспешные попытки российской ПВО отразить атаку БпЛА, однако украинские дроны один за другим попадали во враждебную цель, приводя к масштабным разрушениям.
Как известно, нефтебаза АО "Калуганефтепродукт" участвует в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.
По данным главы ЦПИ СНБО Андрея Коваленко, в Калуге также атакован завод "Тайфун", являющийся частью российского ВПК. Он производит радиоэлектронную аппаратуру, оптико-электронные системы, компоненты для ракетных и авиационных систем. Также занимается модернизацией военной техники и сопутствующими оборонными технологиями.
Ранее власти Белгородской области сообщили об атаке БпЛА на нефтебазу на территории Старооскольского городского округа.
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