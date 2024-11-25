Блэкауты в Украине: эксперты назвали три сценария зимних отключений

Зима 2024-2025 годов может стать самой сложной с начала полномасштабной войны.

Из-за постоянных ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре в Украину вернулись отключения света.

Издание "Новое время" со ссылкой на Energy Security Talks рассказало о трех возможных сценариях для Украины в этом году.

Базовый сценарий

Умеренный температурный режим и отсутствие новых обстрелов энергосистемы. При этом сценарии ожидается дефицит до 2 ГВт из-за сезонного роста спроса. Решающим фактором станет ограниченный импорт электроэнергии из Европы из-за высокого внутреннего спроса.

Для балансировки энергосистемы могут потребоваться графики почасовых отключений. Восстановление тепловой генерации или увеличение выработки гидроэлектростанций могут снизить дефицит. Тогда в вечерние часы возможны кратковременные отключения на 3-4 часа, но ночью ситуация будет стабильной.

Сценарий холодной погоды

Рост потребления без новых атак. Сильные морозы могут увеличить потребление электроэнергии, что приведет к дефициту 3,4 ГВт, а при отсутствии импорта или при нестабильной работе восстановленной генерации — до 5 ГВт. Максимальная нагрузка системы может достигнуть 18,5 ГВт. В таких условиях неизбежно применение жестких графиков отключений даже в ночные часы.

Кризисный сценарий

Атаки на энергосистему при умеренных температурах. Новые удары по тепловым электростанциям могут вызвать риски устойчивости энергосистемы. Дефицит не будет столь значительным, как в сильные морозы, однако сеть будет работать на грани. Во избежание перегрузки придется применять аварийные графики отключений.

Эксперты DiXi Group отмечают, что почасовые отключения могут стать привычными, особенно в вечерние часы пикового спроса. В то же время ночью ситуация будет более стабильной при отсутствии атак и наличия аварийного импорта. В случае продолжения атак аварийные графики отключений станут неизбежными.

"В большинстве сценариев (первый и третий) в часы минимальной нагрузки мы можем избежать дефицита, если будет импорт. Однако при морозах -10-15 °С дефицит возможен даже ночью", — сказали специалисты.

Ранее эксперт по энергетике директор спецпроектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что отключения электроэнергии до 20 часов возможны, но не во всех регионах. По его словам, больше всего это может затронуть Харьков, особенно в случае длительных обстрелов, в том числе объектов критической инфраструктуры.

Напомним, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве могут превентивно отключать свет из-за угрозы ракетного удара России.

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