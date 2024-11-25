Блекаути в Україні: експерти назвали три сценарії зимових відключень

Зима 2024-2025 років може стати найскладнішою від початку повномасштабної війни.

Через постійні ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі, до України повернулися відключення світла.

Видання "Новое время" з посиланням на Energy Security Talks розповіло про три можливих сценарії для України цього року.

Базовий сценарій

Помірний температурний режим і відсутність нових обстрілів енергосистеми. За цього сценарію очікується дефіцит до 2 ГВт через сезонне зростання попиту. Вирішальним фактором стане обмежений імпорт електроенергії з Європи через внутрішній високий попит. Для балансування енергосистеми можуть знадобитися графіки погодинних відключень. Відновлення теплової генерації чи збільшення виробітку гідроелектростанцій можуть зменшить дефіцит. Тоді у вечірні години можливі короткочасні відключення на 3-4 години, однак уночі ситуація буде стабільною.

Сценарій холодної погоди

Зростання споживання без нових атак. Сильні морози можуть збільшити споживання електроенергії, що призведе до дефіциту 3,4 ГВт, а у разі відсутності імпорту або за нестабільної роботи відновленої генерації - до 5 ГВт. Максимальне навантаження системи може досягти 18,5 ГВт. У таких умовах неминуче застосування жорстких графіків відключень, навіть у нічні години.

Кризовий сценарій

Атаки на енергосистему за помірних температур. Нові удари по теплових електростанціях можуть спричинити ризики для стійкості енергосистеми. Дефіцит не буде таким значним, як у сильні морози, однак мережа працюватиме на межі. Для уникнення перевантаження доведеться застосовувати аварійні графіки відключень.

Експерти DiXi Group наголошують, що погодинні відключення можуть стати звичними, особливо у вечірні години пікового попиту. Водночас уночі ситуація буде стабільнішою за умови відсутності атак та наявності аварійного імпорту. У разі продовження атак аварійні графіки відключень стануть неминучими.

"У більшості сценаріїв (перший і третій) у години мінімального навантаження ми можемо уникнути дефіциту, якщо буде імпорт. Однак за морозів -10-15 °С дефіцит можливий навіть уночі", — сказали фахівці.

Раніше експерт з енергетики, директор спецпроєктів Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев наголосив, що відключення електроенергії до 20 годин можливі, але не у всіх регіонах. З його слів, найбільше це може торкнутися Харкова, особливо у разі тривалих обстрілів, зокрема об'єктів критичної інфраструктур.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві можуть превентивно відключати світло через загрозу ракетного удару Росії.

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