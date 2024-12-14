Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Орловской области

Подразделения ССО вместе с другими собратьями поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию "Стальной конь".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Этот объект считается одним из самых крупных терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла.

"В результате поражения начался мощный пожар. Линейная производственно-диспетчерская станция "Стальной конь" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ", — добавили в Генштабе.

Напомним, в российском городе Орел в ночь на 14 декабря прозвучала серия взрывов в районе местной нефтебазы. Официальные власти пока не прокомментировали атаку беспилотников.

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