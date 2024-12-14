Почему шоколадные Санты и снеговики пусты внутри: ответ удивит

Первые шоколадные кролики появились еще в 19 веке.

Шоколадные фигурки в виде Санта Клауса, снеговика, зайчика или других животных стали традиционными атрибутами зимних праздников. Впрочем, интересен тот факт, что они внутри пусты. Почему же?

О такой особенности шоколадных фигурок рассказала журналистка журнала Smithsonian Аманда Фигл.

Экспертка ссылается на вице-президента по производству компании одной из американских кондитерских компаний Марка Шлотта.

"Если бы у вас был кролик большего размера и из цельного шоколада, он походил бы на кирпич. Вы бы ломали зубы", — объясняет эксперт.

Кроме того, такие шоколадные фигурки экономически выгоднее. Ведь на их изготовление нужно меньшее количество сырья.

Традиция создания шоколадных фигурок

Первыми шоколадными фигурками были кролики. Они впервые появились в США в 19 веке.

Заметим, что Рождество и Новый год уже не за горами.

Читайте также: