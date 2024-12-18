Воронезьку область атакували БпЛА (відео)

У Воронезькій області Росії пролунали вибухи 18 грудня. Регіон атакували безпілотники.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Жителі Воронезької області заявили про вибухи у небі над регіоном. Загалом було чутно 4-6 вибухів. Пожеж і руйнувань на землі, за словами очевидців, не спостерігається.

Місцева влада повідомила про збиття начебто українських безпілотників.

"Черговими силами ППО в нашому районі виявлено та знищено два українські БПЛА. За даними ЄЧДС, постраждалих та руйнувань немає", – прокоментував в.о. голови Россошанського району Береснєв.

Безпілотники атакували Воронезьку область

Нагадаємо, в ніч проти 18 грудня Україну атакували російські дрони. Зокрема, в Київській області працювала ППО.

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