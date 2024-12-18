Втрати Росії станом на 18 грудня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 18 грудня 2024- го ЗСУ знищили 766 690 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1580 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 766 690 (+1580) осіб,

танків ‒ 9571 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 19772 (+21) од,

артилерійських систем – 21164 (+5) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1025 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20470 (+64),

крилаті ракети ‒ 2943 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 31610 (+60) од,

спеціальна техніка ‒ 3652 (+2).

Як повідомляло видання Forbs, назвало ймовірні втрати КНДР у Курській області. Зазначається, що північнокорейські військові могли втратити 4% своєї кількості на території РФ. Йдеться лише про один бій, в якому взяли участь солдати КНДР.

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