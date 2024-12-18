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Втрати Росії станом на 18 грудня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 18 грудня: Генштаб оновив дані

Знищено майже 767 тис. солдатів РФ станом на 18 грудня 2024-го. / Фото: Associated Press

Ворог втрачає багато техніки.

Станом на ранок 18 грудня 2024- го ЗСУ знищили 766 690 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1580 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 766 690 (+1580) осіб,
  • танків ‒ 9571 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19772 (+21) од,
  • артилерійських систем – 21164 (+5) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1025 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20470 (+64),
  • крилаті ракети ‒ 2943 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31610 (+60) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3652 (+2).

Як повідомляло видання Forbs, назвало ймовірні втрати КНДР у Курській області. Зазначається, що північнокорейські військові могли втратити 4% своєї кількості на території РФ. Йдеться лише про один бій, в якому взяли участь солдати КНДР.

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