Втрати Росії станом на 18 грудня: Генштаб оновив дані

Ворог втрачає багато техніки.
Станом на ранок 18 грудня 2024- го ЗСУ знищили 766 690 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1580 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 766 690 (+1580) осіб,
- танків ‒ 9571 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19772 (+21) од,
- артилерійських систем – 21164 (+5) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1025 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20470 (+64),
- крилаті ракети ‒ 2943 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31610 (+60) од,
- спеціальна техніка ‒ 3652 (+2).
Як повідомляло видання Forbs, назвало ймовірні втрати КНДР у Курській області. Зазначається, що північнокорейські військові могли втратити 4% своєї кількості на території РФ. Йдеться лише про один бій, в якому взяли участь солдати КНДР.
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