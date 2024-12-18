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Потери России на 18 декабря: Генштаб обновил данные

Потери России на 18 декабря: Генштаб обновил данные

Уничтожено почти 767 тыс. солдат РФ по состоянию на 18 декабря 2024 года. / Фото: Associated Press

Враг теряет много техники.

По состоянию на утро 18 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 766 690 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1580 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 766 690 (+1580) человек,
  • танков ‒ 9571 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19772 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 21164 (+5) ед,
  • РСЗО – 1256 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1025 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 20470 (+64),
  • крылатые ракеты ‒ 2943 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 31610 (+60) ед,
  • специальная техника – 3652 (+2).

Как сообщало издание Forbs, назвало вероятные потери КНДР в Курской области. Отмечается, что северокорейские военные могли лишиться 4% своего количества на территории РФ. Речь идет только об одном бое, в котором приняли участие солдаты КНДР.

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