По состоянию на утро 18 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 766 690 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1580 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 766 690 (+1580) человек,

танков ‒ 9571 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19772 (+21) ед,

артиллерийских систем – 21164 (+5) ед,

РСЗО – 1256 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1025 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 20470 (+64),

крылатые ракеты ‒ 2943 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 31610 (+60) ед,

специальная техника – 3652 (+2).

Как сообщало издание Forbs, назвало вероятные потери КНДР в Курской области. Отмечается, что северокорейские военные могли лишиться 4% своего количества на территории РФ. Речь идет только об одном бое, в котором приняли участие солдаты КНДР.

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