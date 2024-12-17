Лукашенко попросил "Орешник" у Путина: есть ли угроза для украинских городов

Российский президент-диктатор Владимир Путин может переместить ракеты "Орешник" на территорию Белоруссии. Белорусский "президент" Александр Лукашенко попросил кремлевского "фюрера" об этом.

Зачем это Лукашенко, объяснил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире FREEДОМ.

Когда Лукашенко говорит о том, что он будет размещать этот комплекс максимально близко к целям, которые следует поразить "Орешником", говорит о том, что он приглашает поляков, украинцев, прибалтов, немцев, уничтожать эти пусковые установки превентивно, с использованием тактического оружия., тактических ракет, для которых эта дальность и рабочая", — отмечает эксперт.

Павел Лакийчук отмечает, что в этом вопросе Лукашенко блефует. Впрочем, когда его блеф применяется, то следует понимать, что вторая сторона может и "моргнуть".

"Я думаю, если Лукашенко действительно после 2025 года будет демонстрировать такие же финты, как Путин — бить по Житомиру, Кракову или Вильнюсу, безусловно, такие установки будут уничтожаться и так далее", — объяснил собеседник.

По словам эксперта, Лукашенко блефует прежде всего для того, чтобы сохранить контроль над белорусской армией, ведь это инструмент сохранения его собственной власти.

"Лукашенко знает, что логики в размещении "Орешника" нет. Поэтому он просит у Путина, даже не просит, а утверждает, что Путин якобы позволит ему размещать эти ракеты на его территории для картинки, для Путина лично. Сам запуск многоступенчатой баллистической ракеты средней" дальности по ближним целям — бессмыслен", — добавил Лакийчук.

Напомним, Александр Лукашенко попросил у Путина ракету "Орешник", чтобы разместить ее на территории РБ. Все это похоже на усиленное бряцание Кремлем "ядерной дубиной", считают в ISW.

Читайте также:

Удар "Орешником" по Украине может быть на выходных?