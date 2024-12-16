Военные заявляют о том, что именно эта неделя станет переломной для Покровска.

Россияне установили триколор на городском совете в Курахово. Там продолжаются жестокие уличные бои. Не менее критической остается ситуация на Покровском направлении, где враг бросает все силы, чтобы подойти поближе к городу. есть уже первые убитые.

Об этом подробно рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Наступление на Покровск

Покровское направление остается одним из самых сложных на фронте. Генштаб сообщает, что за последние сутки наши защитники остановили здесь 32 штурма.

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Украинский военный на позывной Мучной рассказал, что в результате боев 14 декабря, россияне были отброшены от населенного пункта Песчаное, расположенного рядом с населенным пунктом Шевченко.

"Они пытались его штурмовать но мы дали им п**ды! В полях происходила сильная заруба, в которой "ру**я" не вывезла, в свою очередь нам удалось это очень тяжело! В результате бои сместились в населенный пункт Шевченко. север от поселка тоже враг был отброшен, работали наши воины слаженно и эффективно. Бои сейчас продолжаются, все будет хорошо!

Последствия обстрела Покровска 3 декабря/Фото: Офис Генерального прокурора

Однако уже 16 декабря Мучной заявил, что сейчас накапливаются вражеские резервы там, где происходила наша наступательная атака на Шевченко, которая, цитирую, немного провалилась.

"Противник смог удержать ключевые позиции, с которых и будет происходить атака "ру**ков" в ближайшие дни. Также "ру**я" имела успех южнее, взяв под контроль южную часть населенного пункта Даченское и смогли потеснить нас севернее. Это воскресенье будет переломная, нам остается только держаться и действовать сообщая, потому что некоторые фланги забывают бредить!"

Разведка Британии сообщает, что российские войска получили новые успехи к югу от ключевого логистического узла в Донецкой области — Покровская. к нему. О потере населенного пункта Шевченко также заявил и предводитель так. Однако, украинская сторона не подтвердила эту информацию. Более того, украинские военные пишут, что продолжаются бои в районе Шевченко. уже начала атаку для того, чтобы выбить россиян из этого села. враг работает авиация, арта и дроны.

Фото: Associated Press

Украинский военный, лейтенант ВСУ на позывной "Алекс" пишет о том, что в районе н.п. Шевченко не было контрнаступления, как это описывает большинство СМИ. получение тактического преимущества на подступах к Покровску.

"Очевидно, такая бурная реакция получилась из-за того, что командование СОУ очень редко, а точнее почти никогда не прибегает к более маневренным боевым действиям, поэтому такие действия произвели целый фурор. Хотя так не должно быть, такие оперативно-тактические действия должны быть постоянно, а не игра от обороны уступа, однако у нас до сих пор боятся проявлять инициативу и брать ответственность на себя."

Фото: Associated Press

Добавим, что 13 декабря украинские военные сообщали, что врагу до Покровска осталось всего полтора километра. Именно Покровск называют "Западными воротами" всего Донбасса. крупнейший производитель стали в Украине, группа «Метинвест» Ахметова приостановила работу угольного площадки в поселке Песчаное возле Покровска, которое обеспечивало почти половину добычи угля компании в Украине. второй по значению после сельского хозяйства, приносящего валютные поступления в страну.

Бои за Курахово

В Кураховском направлении Силы обороны за последние сутки отбили 32 атаки. Об этом сообщает Генштаб. ожидаемого выхода к трассе Курахово-Запорожье.

"С одновременным ударом на Петропавловку и Андреевку — это выход во фланг всей обороняющей Запорожской группировки в обход всех сооружений, возводивших год. Окружение Курахового оказалось отвлекающим маневром."

Украинский военный на позывной Мучной заявил, что на Кураховском направлении враг полностью забрал высотки в городе, сейчас за украинскими силами остается западная часть, которая является опорником, и это Кураховская ТЭС.

"Оставить эту зону можно только в том случае, если враг займет населенный пункт Дачное, который расположен у трассы Курахово-Запорожье. Сегодня враг совершает атаки по этому направлению и пытается зацепиться за крайние дома! Также не останавливаются штурмы населенного пункта Шевченко и севернее Слова" янки. Также враг южнее реки Волчья со стороны села Сухие Яли смог зайти к Зеленовке и пытается закрепиться, если п***рня это сделает, то Кураховский котел будет скоро! От Зеленовки до Дачного примерно семь километров. и не умеют ценить личный состав."

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"Успеновский мешок"

Опасной остается ситуация и в так называемом "Успеновском мешке", где Силам обороны Украины грозит полное окружение в районе села Успеновка на юго-западе от Курахово., Веселый Гай и Ганновка. Оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» заявила, что ВСУ здесь отбивают штурмы.

"В настоящее время подразделения Вооруженных сил Украины, которые задействованы для проведения оборонных операций на соответствующем участке фронта, самоотверженно отражают российские штурмы в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Анновка Трудовое, Романовка, принимают необходимые меры для противодействия их захвату или окружению противником."

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщает, что Командующего ОТУ "Донецк" Александра Луценко уволили после стремительного продвижения российско-оккупационных войск в Покровск. На эту должность назначили бригадного генерала Александра Тарнавского. смогли остановить широкомасштабное наступление русских войск. Смену командующего лично приезжал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Торецкое направление

Военный на позывной Мучной сообщает, что на Торецком направлении после установления контроля над шахтой «Центральная», враг начал постепенно зачищать западную и северную окраины города Украинские защитники работают по россиянам сбросами и FPV.

Войска КНДР вступили в бой

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже есть предварительные данные о том, что россияне начали применять в штурмах солдат из Северной Кореи – заметное количество. Россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях в районах Курской области. Но, есть информация о том, что возможное применение и на других участках фронта. Потери среди этой категории уже заметны.

Добавим, что по данным ГУР, Владимир Путин поставил задачу выбить Силы обороны Украины на Курщине до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 25 января. военные КНДР, цитирую, — “это подготовленный, мотивированный и хладнокровный личный состав, хорошо владеющий всеми видами вооружения советского образца, переживает за жизнь своих собратьев и получает жесткую демотивацию из-за потерь”.

"К дронам они готовыми не были и не будут, слепленные из костей и плоти, дохнут так же, как и наши «братья», ко всему этому прибавляется чрезвычайно х***ва координация, которая только ухудшает их положение. Свою информационную политику ру **я максимально направляю на возвеличение союзника и приписываю ему «победы», за которые сдохло несколько сотен ру**, но понятно почему… в будущем, это поможет им получить больше халявного мяса для фронта."

Военный позывной "Разведчик" также прокомментировал появление бойцов КНДР в штурмах.

"Смешно, когда говорят «и корейцы тупые, они ничего не шарят, они не умеют воевать», собратья, расскажите, сколько они вам дронов сбили? Помню то время, когда смеялись над «чмоном», но сейчас почему-то не весело, особенно тем людям, которые оставит без жилья и всей своей жизни. Как бы то ни было, но не нужно недооценивать противника, и говорить нашему населению. «все хорошо, они не умеют воевать», сами сеете зерно радостей.

Тем временем журналисты-расследователи "Схем" 15 декабря получили в свое распоряжение фото от источников среди военных на Курском направлении. Схем» среди военных утверждают, что среди них – солдаты из Северной Кореи, действовавшие в сводных подразделениях армии России. Главное управление разведки Украины сообщает, что подразделения армии КНДР доукомплектовываются после потерь в штурмах на Курщине. 30 солдат убитыми и ранеными.

Руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко заявил, что россияне бросают в бой "кндровцев" на Курщине без бронетехники.

"Тактика действий следующая: кндровцев накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков по нескольким направлениям одновременно. Потери в них значительны. В свою очередь, российские военкоры пытаются избегать новостей о неудачах военных КНДР, и делают все, чтобы рассказывать об их «удачных действиях», скрывая потери."

Также он заметил, что погибших военных КНДР на Курщине больше, чем на опубликованном нашими военными снимках с дрона. что Запад доводит Россию до красного предела. развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от "добровольных ограничений" в этой сфере. Министр обороны ерефии Белоусов заявил, что Россия должна быть готова к войне с НАТО в Европе в ближайшие 10 лет.

Напомним, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка, на Покровском направлении россияне накопили большое количество сил и средств, чтобы прорваться в самый город.

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