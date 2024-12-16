Главный сержант анонсировал сюрприз для врага в Торецке

В Торецке, где продолжаются тяжелые бои, смежные украинские подразделения БпЛА готовят сюрприз для российской армии, чтобы максимально выбивать врага в городе с занятых позиций.

Об этом главный сержант роты ударных БпЛА 109-й бригады Егор Фирсов заявил в эфире телемарафона.

Фирсов сообщил, что линия обороны, за которую отвечает его бригада, проходит рядом с Торецком, и бойцы 109-й бригады также помогают смежным подразделениям, которым сейчас очень сложно. В частности, запускают FPV-дроны очень далеко в направлении Донецка, вплоть до Авдеевки.

"Летаем туда как раз дронами в сторону наступления противника. Враг пытается прорвать по нашему направлению и выйти на рубежи в направление Константиновки. И в другую сторону мы летаем, например, дорога, идущая более на Авдеевское направление. Туда враг разворачивает из Авдеевки на Покровск также наступление", – рассказал главный сержант.

Он также сообщил, что оккупанты применяют свою неизменную тактику – атаки малыми группами. Украинское подразделение ударных БпЛА пытается сжечь всю вражескую технику, которую видит.

"Наши коллеги используют немного другие FPV-дроны – с осколочными зарядами и пытаются уничтожить больше пехоты. Потому что малые группы вражеской пехоты продвигаются постоянно и довольно трудно с ними иметь дело. Если едет танк или "буханка" – их легче уничтожить. А вот когда оккупанты везде разбегаются, надо иногда не кумулятивные, а осколочные боеприпасы, чтобы они все были уничтожены", – объяснил Фирсов.

Он отметил, что в Торецке стоит опытная украинская бригада, пытающаяся сдерживать российскую армию.

"Определенные детали я не могу разглашать, наши ребята максимально держатся. Там, кстати, мы со смежными подразделениями хотим устроить врагу сюрприз", – сказал военный.

По его словам, сейчас дроновые подразделения готовят БпЛА на оптоволокне, которыми можно будет пользоваться в городах, в том числе и в Торецке.

"Там не будет радиогоризонта, радиочастот. Дроны будут использоваться на такой цепочке, проводку – это называется оптоволокно. И вот мы будем все чаще использовать дроны в Торецке, чтобы максимально выбивать врага уже с занятых позиций. Там они закрепились в некоторых домах. Местность мы знаем хорошо, поэтому будем пытаться выбить их оттуда", – рассказал Фирсов.

Он также рассказал, что по сравнению с предыдущими годами, российские войска существенно уменьшили применение техники, вместо этого штурмуют волнами пехотных групп.

"В основном идет пехота-"мясо". Волны одна-другая-третья и даже четвертая. Вот эти пехотные группы идут. Другие наши подразделения пытаются этими бомберами с осколочными боеприпасами их остановить. Техники стало гораздо меньше", — отметил главный сержант.

К слову, 15 декабря аналитики Института изучения войны сообщили, что российская армия продвинулась в центре Торецка, к северо-западу к шахте "Центральная" и к рынку в центре города.

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