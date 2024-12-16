Головний сержант анонсував сюрприз для ворога в Торецьку

У Торецьку, де тривають важкі бої, суміжні українські підрозділи БпЛА готують сюрприз для російської армії, щоб максимально вибивати ворога у місті із зайнятих позицій.

Про це головний сержант роти ударних БпЛА 109-ї бригади Єгор Фірсов заявив у ефірі телемарафону.

Фірсов повідомив, що лінія оборони, за яку відповідає його бригада, пролягає поряд із Торецьком, і бійці 109-ї бригади також допомагають суміжним підрозділам, яким зараз дуже складно. Зокрема, запускають FPV-дрони дуже далеко у напрямку Донецька, аж до Авдіївки.

"Літаємо туди якраз дронами у бік наступу противника. Ворог намагається прорвати по нашому напрямку і вийти на рубежі в напрям Костянтинівки. І в інший бік ми літаємо, наприклад, дорога, що йде більш на Авдіївський напрям. Туди ворог розгортає з Авдіївки на Покровськ також наступ", – розповів головний сержант.

Він також повідомив, що окупанти застосовують свою незмінну тактику – атаки малими групами. Український підрозділ ударних БпЛА намагається спалити всю ворожу техніку, яку бачить.

"Наші колеги використовують трошки інші FPV-дрони– з осколковими зарядами і намагаються знищити більше піхоти. Тому що малі групи ворожої піхоти просуваються постійно і досить важко з ними мати справу. Якщо їде танк чи "буханка" – їх легше знищити. А ось коли окупанти скрізь розбігаються, треба інколи не кумулятивні, а осколкові боєприпаси, щоб їх всіх було знищено", – пояснив Фірсов.

Він зазначив, що у Торецьку стоїть досвідчена українська бригада, яка намагається стримувати російську армію.

"Певні деталі я не можу розголошувати, наші хлопці максимально тримаються. Там, до речі, ми із суміжними підрозділами хочемо влаштувати ворогу сюрприз", – сказав військовий.

За його словами, зараз дронові підрозділи готують БпЛА на оптоволокні, якими можна буде користуватися у містах, зокрема і в Торецьку.

"Там не буде радіогоризонту, радіочастот. Дрони будуть використовуватись на такому ланцюжку, проводку – це називається оптоволокно. І ось ми будемо все частіше використовувати дрони в Торецьку, щоб максимально вибивати ворога вже із зайнятих позицій. Там вони закріпилися в деяких домах. Місцевість ми знаємо добре, тому будемо намагатися вибити їх звідти", – розповів Фірсов.

Він також розповів, що порівняно з попередніми роками, російські війська суттєво зменшили застосування техніки, натомість штурмують хвилями піхотних груп. У кращому разі ворожу піхоту супроводжує БМП або БТР, облаштовані РЕБом.

"В основному йде піхота-"м’ясо". Хвилі одна-друга-третя і навіть четверта. Оці піхотні групи йдуть. Інші наші підрозділи намагаються цими бомберами з осколковими боєприпасами їх зупинити. Техніки стало значно менше", – зазначив головний сержант.

До слова, 15 грудня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська армія просунулася у центрі Торецька, на північний захід до шахти "Центральна" та до ринку в центрі міста.

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