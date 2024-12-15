Окупанти активізувалися поблизу Гуляйполя — речник Сил оборони

Росіяни проводять авіаційну та інженерну розвідку шляхів, що може свідчити про підготовку до введення штурмових дій.

Росіяни проводять активну розвідку на Гуляйпільському напрямку у Запорізькій області та перекидають сюди підкріплення з окупованого Криму.

Про це в неділю, 15 грудня, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі “24 каналу”.

За його словами, минулої доби ворог значно активізував удари із застосуванням штурмової та армійської авіації.

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“Він [ворог] атакував місто Гуляйполе, а також населені пункти поблизу нього. Ворог завдав декілька десятків ударів некерованими авіаційними ракетами", – повідомив Владислав Волошин.

Крім того, росіяни проводять авіаційну та інженерну розвідку шляхів, що може свідчити про підготовку до введення штурмових дій. Також противник проводить розвідку боєм, намагаючись виявити вогневі засоби ЗСУ.

“Він готується в певному майбутньому до ведення штурмових дій малими групами піхоти у складі до відділення – від 5 до 10 осіб”, – підкреслив Владислав Волошин.

Крім того, за інформацією речника Сил оборони, ворог поповнює боєкомплект і перекидає підкріплення, щоб поповнити підрозділи після втрат особового складу.

Нагадаємо, 14 грудня Сили оборони України провели успішну спецоперацію, під час якої був знищений ворожий потяг із пальним.

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