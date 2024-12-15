Оккупанты активизировались вблизи Гуляйполя — спикер Сил обороны

Россияне проводят авиационную и инженерную разведку дорог, что может свидетельствовать о подготовке к введению штурмовых действий.

Россияне проводят активную разведку на Гуляйпольском направлении в Запорожской области и перебрасывают подкрепление из оккупированного Крыма.

Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире "24 канала".

По его словам, за прошедшие сутки враг значительно активизировал удары с применением штурмовой и армейской авиации.

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“Он [враг] атаковал город Гуляйполе, а также населенные пункты вблизи него. Враг нанес несколько десятков ударов неуправляемыми авиационными ракетами", – сообщил Владислав Волошин.

Кроме того, россияне проводят авиационную и инженерную разведку дорог, что может свидетельствовать о подготовке к введению штурмовых действий. Также противник проводит разведку боем, пытаясь выявить огневые средства ВСУ.

"Он готовится в определенном будущем к ведению штурмовых действий малыми группами пехоты в составе в отделение — от 5 до 10 человек", — подчеркнул Владислав Волошин.

Кроме того, по информации спикера Сил обороны, враг пополняет боекомплект и перебрасывает подкрепление, чтобы пополнить свои подразделения после потерь личного состава.

Напомним, 14 декабря Силы обороны Украины провели успешную спецоперацию, во время которой был уничтожен вражеский поезд с горючим.

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