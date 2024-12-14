Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

Манкуніанське дербі відбудеться 15 грудня в Манчестері.
У неділю, 15 грудня, "Манчестер Сіті" прийме "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
Манкуніанське дербі відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.
Після 15 турів "городяни" з 27 очками посідають четверте місце в АПЛ. "Червоні дияволи" перебувають лише на 13-й позиції, маючи у своєму активі 19 балів.
Де дивитися матч Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед
В Україні матч "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.
Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед
Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають чинного чемпіона Англії. На перемогу команди Хосепа Гвардіоли можна поставити з коефіцієнтом 1,65. Нічия – 4,50. Виграш підопічних Рубена Аморіма – 4,75.
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