Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

У неділю, 15 грудня, "Манчестер Сіті" прийме "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Манкуніанське дербі відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Після 15 турів "городяни" з 27 очками посідають четверте місце в АПЛ. "Червоні дияволи" перебувають лише на 13-й позиції, маючи у своєму активі 19 балів.

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед

В Україні матч "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають чинного чемпіона Англії. На перемогу команди Хосепа Гвардіоли можна поставити з коефіцієнтом 1,65. Нічия – 4,50. Виграш підопічних Рубена Аморіма – 4,75.

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