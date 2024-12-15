Як легко відмити жир із кухонних поверхонь: бруд зійде сам, наче й не було

Липкий жирний наліт – це проблема, з якою стикаються всі господині, однак його досить легко позбутися за допомогою підручних засобів.

На вашій кухні неодмінно знайдуться засоби, які легко впораються із жиром та брудним нальотом. І немає потреби купувати в магазині дорогі хімічні засоби, які не завжди можуть впоратися з цією проблемою. А от народні методи, перевірені роками, показали свою ефективність у боротьбі з жирним нальотом на кухонних поверхнях.

Як легко видалити жир на кухні за допомогою копійчаного засобу

Содова паста. Це найпростіший та найдешевший спосіб, який швидко впорається із жирним нальотом та брудом на різних поверхнях вашої кухні. Візьміть 3 столові ложки соди і змішайте з двома столовими ложками води, щоб утворилася паста. Отриману суміш необхідно нанести на забруднену поверхню і залишити на пів години, щоб відпрацювала. Після чого жир можна легко витерти губкою.

Як відмити засохлий жир на кухонних поверхнях

Якщо забруднення на кухонних поверхнях дуже старі, впоратися з ними буває непросто. Однак досвідчені господині знають, як позбутися навіть застарілого жиру. У пригоді стане лимонний розчин. Для його приготування візьміть:

1 літр води;

1 пачку лимонної кислоти;

100 мл будь-якого гелю для миття посуду.

Змішайте всі інгредієнти, дочекайтеся, поки розчиниться лимонна кислота. Потім нанесіть отриману суміш на брудну поверхню і зачекайте близько 40 хвилин. Для посилення ефекту можна намочити у розчині шматок непотрібної тканини та покласти на брудну поверхню, яку ви хочете відмити.

Цим методом поділилися професійні клінери, які радять не відтирати забруднення, а розчинити його, так ви не пошкодите поверхню. А з цим завданням на відмінно справляється саме лимонна кислота.

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