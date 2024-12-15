З "Успенівського мішка" потрібно було відступати ще 3 дні тому – військовий експерт

Виходити з "Успенівського мішка" Силам оборони було потрібно потрібно ще 2-3 дні тому.

Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук, передає "Еспресо".

Він наголосив, що ситуація на Курахівському напрямку дуже складна. На північ від Курахового росіянам вдалось просунутись за дамбу водосховища і тепер Силам оборони відрізаний відхід з міста. Залишається лише маршрут на захід.

За інформацією Лакійчука, у самому Кураховому уже тривають вуличні бої. Противник поступово просувається. Експерт повідомив, що окупанти вже почали перекидати резерви з Курахівського напрямку до Покровська.

"На південь від Курахового в районі Успенівки, де ворог сформував мішок і частина наших підрозділів потрапила в дуже складу ситуацію. Зараз є інформація, що частині наших сил вдалось обʼєднатись з основними. Однак, ситуація залишається складною. Тепер нашим підрозділам потрібно прориватись через сіру зону. Якби зреагували на цю ситуацію раніше, то гадаю, що наші підрозділи не опинились би в такому становищі. Ще 2-3 дні тому це було б зробити простіше", – зазначив експерт.

Успенівський мішок / Фото: t.me/DeepStateUA

Лакійчук дивується, чому українське військове керівництво затягувало з цим рішенням.

"Це може бути неправильне рішення командування, або ж були завдання, без яких там не можна було справитись. Однак, якщо зіставляти кількість бойових зіткнень на Курахівському та Покровському напрямку, то чітко видно, що схоже росіяни вирішили, що в Кураховому та населених пунктах навколо міста вони вже свої завдання виконали. Тому вони перекидають свої сили на південь від Покровська", – підсумував він.

Раніше в DeepState попередили, що ситуація навколо "Успенівського мішка" на півдні від Курахового погіршується, підрозділи Сил оборони можуть потрапити в оточення.

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