В Польше изъяли 44 литра жидкого кокаина, спрятанного в вине

Груз должен был попасть в Польшу по маршруту, пролегающему через один из европейских морских портов и таможенный пункт в Остраве Чешской Республики.

Польская пограничная служба изъяла 44 литра жидкого кокаина стоимостью около 7,5 млн злотых (1,85 млн долларов США), спрятанного в коробках с вином.

Об этом Reuters сообщили сотрудники Пограничной службы Польши.

Операция по изъятию наркотиков прошла в Люблинском воеводстве на юге Польши. Совместно с чешскими таможенниками ее провел морской пограничный отряд из портового города Гданьска.

"Груз, содержащий фирменное вино и спрятанный жидкий кокаин, был поначалу погружен в контейнеровоз в панамском морском порту", — говорится в заявлении пограничной службы.

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"Груз должен был попасть в Польшу по маршруту, пролегающему через один из европейских морских портов и таможенный пункт в Остраве (Чешская Республика)", — добавили представители пограничной службы.

В связи с расследованием арестованы трое мужчин. Пограничники отмечают, что это не последние аресты по делу.

Напомним, что в Киеве задержали наркодилера с каннабисом на 7 миллионов гривен. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.