Армия РФ атаковала Украину беспилотниками: сколько дронов удалось уничтожить

В ночь на 18 декабря российская армия атаковала Украину беспилотниками. Оккупанты запустили 81 Shahed и БпЛА других типов из районов Брянска, Курска, Миллерово, Орела. ПВО уничтожило 51 дрон.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09.00 подтверждено убыток 51 ударного БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны 30 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. Попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала, добавили военные.

Напомним, утром 18 декабря в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Была угроза баллистики.

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