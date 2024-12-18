Армія РФ прагне перерізати важливу трасу на Донеччині - військовий експерт

Армія РФ прорвалася за Курахівське водосховище на Донеччині. Це створило нову загрозу для українського угруповання на цій ділянці фронту.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович, повідомляє "Главрєд".

За його словами, прорив окупантів дає шанс спуститися до траси Запоріжжя-Донецьк, на якій безпосередньо розташоване місто Курахове. Окрім цього, противник може піднятися з півдня від Зеленівки до Улакли.

Попович зауважує, що перерізання траси у будь-якому місці, навіть біля Великої Новосілки, означатиме взяття армією РФ українських сил в оперативне оточення.

"Ворог поступово просувається, і, очевидно, не варто доводити до ситуації, коли перерізання траси стане фактом і доведеться виводити наші війська через поля", - наголосив військовий експерт.