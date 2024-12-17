Почему россияне так жестоки к украинцам: известный психиатр объяснил

Известный психиатр Семен Глузман объяснил, почему российские оккупанты настолько жестоки к украинцам.

Об этом он сказал в комментарии проекту "Наодинці".

Семен Глузман отметил, что причиной жестокости является ненависть к украинцам.

"Российская армия – это даже не советская армия. Это еще хуже и страшнее. Но они все же иногда сдаются в плен. Ненависть – это защита. Тем более, что им говорит их пресса? Я сегодня говорю на русском языке, а они мне говорят, что русскоязычных преследуют. Но за все придется платить", – считает психиатр.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГЛУЗМАН: Кто из нардепов был в ПСИХБОЛЬНИЦЕ вместо ПОЖИЗНЕННОГО?! ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА О МОШЕННИКАХ-ПСИХОЛОГАХ

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