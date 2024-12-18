У Польщі вилучили 44 літри рідкого кокаїну, захованого у вині

Вантаж мав потрапити до Польщі маршрутом, що пролягає через один із європейських морських портів і митний пункт в Остраві Чеської Республіки.

Польська прикордонна служба вилучила 44 літри рідкого кокаїну вартістю близько 7,5 млн злотих (1,85 млн доларів США), який був захований у коробках з вином.

Про це Reuters повідомили співробітники Прикордонної служби Польщі.

Операція з вилучення наркотиків відбулася у Люблінському воєводстві на півдні Польщі. Спільно з чеськими митниками її провів Морський прикордонний загін з портового міста Гданська.

“Вантаж, що містить фірмове вино і захований рідкий кокаїн, був спочатку занурений на контейнеровоз у панамському морському порту”, – йдеться у заяві прикордонної служби.

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"Вантаж мав потрапити до Польщі маршрутом, що пролягає через один із європейських морських портів і митний пункт в Остраві (Чеська Республіка)", – додали представники прикордонної служби.

У зв’язку з розслідуванням заарештовано трьох чоловіків. Прикордонники зазначають, що це не останні арешти у справі.

Нагадаємо, що у Києві затримали наркодилера з канабісом на 7 мільйонів гривень. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.