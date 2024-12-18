День ангела 18 грудня: кого та як вітати з іменинами

18 грудня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 18 грудня
18 грудня 2024 року привітайте з іменинами Віктора, Володимира, Івана, Іллю, Марка, Михайла, Миколу, Семена, Сергія, Віру, Зою.
Віктор — латинське походження, означає "переможець". В дитинстві цілеспрямований, завзятий. В дорослому віці стає довірливим і чуйним.
Володимир — старонімецьке ім'я, перекладається як "велика сила". В дитинстві має стійкий характер. В дорослому віці стає щирим, темпераментним.
Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві добродушний, працьовитий. В дорослому віці може стати запальним, імпульсивним.
Ілля — давньоєврейське походження, означає "фортеця Господа". В дитинстві справжній лідер, спортсмен. В дорослому віці стає власником та егоїстом.
Марк — латинське ім'я, перекладається як "молоток". В дитинстві ціленаправлений. В дорослому віці стає вірним та принциповим.
Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться "хто як Бог". В дитинстві допитливий, цікавий. В дорослому віці стає дружелюбним, добрим.
Микола — давньогрецьке походження, означає "переможець народів". В дитинстві спокійний і добрий. В дорослому віці стає амбіційним, всі рішення приймає самостійно.
Семен — єврейське ім'я, перекладається як "Господь почув". В дитинстві правильний і хороший друг. В дорослому віці стає уважним і добрим до близьких.
Сергій — латинське коріння, тлумачиться як "знатний". В дитинстві спокійний, справедливий. В дорослому віці стає впевненим у собі, завжди захищає тих, хто слабший.
Віра — давньогрецьке походження, означає "віра". В дитинстві розсудлива, любить правду. В дорослому віці стає організованою, зібраною.
Зоя — давньогрецьке ім'я, перекладається як "життя". В дитинстві життєлюбна, добра. В дорослому віці стає мрійливою, жіночною, спокійною.
День ангела 18 грудня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від усього лихого, дарує здоров'я, удачу та радість. Бажаю, щоб кожен день був наповнений світлом і теплом, а серце — миром і любов'ю.
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Вітаю тебе з чудовим святом — Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі відчуття підтримки і захисту, а твій ангел-хранитель завжди буде поряд, охороняючи від негараздів і ведучи шляхом добрих справ.
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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди дарував тобі натхнення, допомагав у важкі хвилини й дарував спокій у серці. Нехай життя твоє буде сповнене благословенням та гармонією!
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Вітаю з чудовим святом — Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди буде тобі на допомогу, дарує віру в себе, сили для здійснення мрій і щастя на кожному кроці. Бажаю, щоб цей день був початком нових чудових моментів у твоєму житті.
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З Днем Ангела! Бажаю тобі благословення і захисту від твого ангела. Нехай він супроводжує тебе на кожному кроці, дарує натхнення і сили для нових досягнень, а серце твоє наповнюється теплом і любов'ю!
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