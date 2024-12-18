Воронежскую область атаковали БпЛА (видео)

В Воронежской области России раздались взрывы 18 декабря. Регион атаковали беспилотники.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Жители Воронежской области заявили о взрывах в небе над регионом. В общей сложности было слышно 4-6 взрывов.

Местные власти сообщили о сбитии якобы украинских беспилотников.

"Очередными силами ПВО в нашем районе выявлены и уничтожены два украинских БпЛА. По данным ЕДДС, пострадавших и разрушений нет", — прокомментировал и.о. главы Россошанского района Береснев.

Беспилотники атаковали Воронежскую область

Напомним, в ночь на 18 декабря Украину атаковали российские дроны. В частности, в Киевской области работала ПВО.

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