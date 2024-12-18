Воронежскую область атаковали БпЛА (видео)

Местные власти сообщили о сбитии якобы украинских дронов.
В Воронежской области России раздались взрывы 18 декабря. Регион атаковали беспилотники.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Жители Воронежской области заявили о взрывах в небе над регионом. В общей сложности было слышно 4-6 взрывов.
Местные власти сообщили о сбитии якобы украинских беспилотников.
"Очередными силами ПВО в нашем районе выявлены и уничтожены два украинских БпЛА. По данным ЕДДС, пострадавших и разрушений нет", — прокомментировал и.о. главы Россошанского района Береснев.
Напомним, в ночь на 18 декабря Украину атаковали российские дроны. В частности, в Киевской области работала ПВО.
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