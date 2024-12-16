РФ может нанести новый массированный удар: сколько ракет накопил враг

Враг имеет достаточно ресурсов, чтобы наносить массированные атаки по Украине.
РФ ежемесячно может производить по 150 единиц разных типов ракет. Конечно, если противник не использует эти ракеты, он их накапливает.
Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал авиационный эксперт, член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце.
"Если говорить о фактическом изготовлении отдельного типа ракет, то речь идет о около 25-30 единиц в месяц. А что касается всех типов ракет, то в РФ могут производить по 150 ракет в месяц. Конечно, если противник не использует эти ракеты, то он их накапливает", – заметил авиаэксперт.
Речь идет о ракетах как средней, так и малой дальности (управляемые авиационные ракеты).
"То есть исходя из этих оценок, то к началу декабря враг имел на своих складах хранение более 1,5 тыс. ракет разного типа, что позволяет ему совершать массированные атаки", — резюмировал Богдан Долинце.
Напомним, российские захватчики стремятся к тому, чтобы потенциальный запуск ракеты "Орешник" вызвал у украинцев такую же тревогу, которую вызывает взлет носителя ракет "Кинжал". Этот тип ракеты еще скоро будет запущен в серийное производство.
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