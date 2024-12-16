РФ может нанести новый массированный удар: сколько ракет накопил враг

РФ ежемесячно может производить по 150 единиц разных типов ракет. Конечно, если противник не использует эти ракеты, он их накапливает.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал авиационный эксперт, член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце.

"Если говорить о фактическом изготовлении отдельного типа ракет, то речь идет о около 25-30 единиц в месяц. А что касается всех типов ракет, то в РФ могут производить по 150 ракет в месяц. Конечно, если противник не использует эти ракеты, то он их накапливает", – заметил авиаэксперт.

Речь идет о ракетах как средней, так и малой дальности (управляемые авиационные ракеты).

"То есть исходя из этих оценок, то к началу декабря враг имел на своих складах хранение более 1,5 тыс. ракет разного типа, что позволяет ему совершать массированные атаки", — резюмировал Богдан Долинце.

Напомним, российские захватчики стремятся к тому, чтобы потенциальный запуск ракеты "Орешник" вызвал у украинцев такую же тревогу, которую вызывает взлет носителя ракет "Кинжал". Этот тип ракеты еще скоро будет запущен в серийное производство.

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