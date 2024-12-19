Ворог окупував Трудове - Deep State

Росіяни намагаються просунутися вперед.
Мапу бойових дій оновлено.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Згідно з повідомленням, ворог окупував Трудове.
"Також просунувся в Успенівці, Кураховому, біля Загризового, Піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та Відродження", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявив, що ЗСУ можуть вийти з важливого міста на Донеччині. Йдеться про Курахове.
Читайте також:
- Бої за Покровськ: які ризики втрати міста і чим це обернеться для ЗСУ
- Армія РФ прагне перерізати важливу трасу на Донеччині - військовий експерт
- РФ планує увійти на Дніпропетровщину та захопити її: ЗСУ про ймовірні плани ворога
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.