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Ворог окупував Трудове - Deep State

Ворог окупував Трудове - Deep State

Російські військові просунулися поблизу кількох населених пунктів

Росіяни намагаються просунутися вперед.

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Згідно з повідомленням, ворог окупував Трудове.

"Також просунувся в Успенівці, Кураховому, біля Загризового, Піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та Відродження", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявив, що ЗСУ можуть вийти з важливого міста на Донеччині. Йдеться про Курахове.

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