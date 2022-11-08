20 альтернативних способів використання чаю: не лише втамує спрагу

Чай - корисний напій, який допомагає втамувати спрагу і зігрітися взимку. Однак його можна використовувати і в інших сферах: від тоніка для обличчя до добрива для рослин. ТСН.ua зібрав 20 альтернативних способів використання чаю.

Чай - один з найпопулярніших напоїв у світі. Вже давно відомо про його цілющі властивості, особливо якщо говорити про зелений чай. Однак крім вживання його як напою, він має чимало альтернативних та досить ефективних способів використання.

Чай для волосся

Маєте темне волосся і хочете підкреслити глибину його кольору? В цьому вам допоможе заварений чорний чай. Просто ополіскуйте цим напоєм голову після звичайного миття. А ось зелений чай допоможе у боротьбі з лупою, якщо щодня масажувати голову таким настоєм.

Полірування меблів і підлоги

Для миття підлоги чи полірування меблів з дерева потрібно взяти кілька столових ложок чорного чаю та гарячу воду. А ось щоб паркет став блискучим та мав вигляд як новий, варто змішати заварений чай із кількома столовими ложками свіжого лимонного соку й олії. Цим засобом треба змочити ганчірку, нанести на поверхню та акуратно відполірувати.

Тонік для обличчя

Легкий освіжний тонік для обличчя можна приготувати самостійно вдома, якщо змішати 3 столові ложки зеленого чаю та кілька крапель свіжого соку лимона. Його можна зберігати в холодильнику кілька днів. Цей же тонік чудово впорається з прищами, якщо наносити його точково.

Щоб покращити зовнішній вигляд сухої шкіри обличчя, додайте до тоніка столову ложку олії жожоба, авокадо або ши.

Від темних кіл під очима

З цією проблемою також допоможе впоратися чай. Потрібно взяти два вологі чайні пакетики, які попередньо краще охолодити в холодильнику, а потім прикласти до очей на 10-15 хвилин. Втому наче рукою зніме.

Видалення масних плям

На дзеркалах або склі залишаються плями від пальців та масні сліди? З ними можна ефективно боротися за допомогою чайних пакетиків.

Ароматизатори для сумки або шафи

Старі чайні пакетики, які вже не варто використовувати для приготування напоїв, можна перетворити на дешеві ароматизатори. Просто капніть кілька крапель улюблених парфумів або ефірної олії. Тепер вони будуть довго пахнути.

Маска для шкіри

Два використані пакетики з чаєм потрібно розрізати, щоб висипати їхній вміст до глибокої миски. Додати кілька столових ложок грецького йогурту, кілька крапель свіжого лимонного соку, столову ложку меду. Повинна вийти досить густа паста. Її наносять на обличчя та залишають на 10 хвилин. Потім змивають теплою водою.

Від неприємних запахів

Неприємні запахи в холодильнику теж досить просто усунути за допомогою чаю. Просто розкладіть на поличках чайні пакетики.

Вміст пакетиків з чаю або жменю чайного листя також можна насипати в котячий лоток. Цей продукт буде не лише поглинати неприємний запах, але й відлякувати бліх.

Різали рибу або часник, а тому руки тепер неприємно пахнуть? Протріть долоні використаними пакетиками з чаєм.

Поглинання вологи

Заварили собі зелений чай? Не варто викидати листя після того, як ви поласували напоєм. Його краще висушити, помістити до банки чи миски, а потім розставити у закутках кухонних шаф чи у ванній кімнаті. Вони будуть чудово поглинати вологу.

Фарба для тканин

Альтернативні способи використання чаю / Фото: ТСН.ua

Фарбувальні властивості чаю відомі здавна. Він прекрасно тонує вироби з вовни та бавовни. Що потрібно зробити? Взяти 2 столові ложки заварки і залити 1 літром окропу. Поставити на вогонь, додати 2 чайні ложки солі та заварювати чай 3-5 хвилин. Тепер тканину можна вимочити в отриманому відварі протягом 10-15 хвилин. А потім прополоскати в холодній воді з додаванням столового оцту.

Приманка для тарганів

Приготувати приманку для тарганів досить просто: візьміть 1 столову ложку чаю та залийте 1 склянкою окропу. Настоюйте протягом 5 хвилин і додайте жовток, трохи борошна й цукру, 1 чайну ложку борної кислоти. З отриманої суміші сформуйте кульки, які потрібно розкласти в місцях скупчення комах. Зверніть увагу, що їх потрібно тримати подалі від домашніх тварин і дітей.

Засіб від молі

Якщо розкласти у шафі марлеві пакетики, в які попередньо насипати свіже листя чаю, ви забудете, що таке міль, і збережете свій одяг.

Як добриво для городу

Воно корисне для підживлення та аерації. Щоб приготувати чайне добриво, потрібно взяти 1 склянку висушеної заздалегідь заварки, а потім додавати її в лунки під час висаджування помідорів чи огірків. А ось залишками чаю в чашці можна підливати кімнатні рослини.

Компост для рослин

Коли садите квітку до вазона, на дно покладіть дренаж, потім шар чаю, а зверху ґрунт. Поки коріння рослини доросте до чайного прошарку, листя вже перегниє. Тому квітка отримає корисні речовини, які потрібні для її зростання. Особливо корисним чай є для папороті. Адже вона страждає від великої кількості карбонатних солей у воді, а чай здатний легко окислити ґрунт і допомогти папороті впоратися з проблемою.

Для мульчування

Чайні відходи можуть стати чудовою мульчою в горщиках чи на квітнику, однак їх потрібно попередньо висушити, щоб не гнили. Така мульча найбільше підходить для цінним сортів гладіолусів з великими квітами. Так ви можете швидко їх розмножити. Однак мульчувати квітник потрібно з осені і шар мульчі повинен становити не менше 10 см.

Також відходи чаю додають в компостну яму, щоб вони розпушили її вміст.

Чай замість води в рецептах

Якщо в рецепті використовується вода, спробуйте замінити її на міцно зварений чай. Така ідея підходить для супів, маринадів, рагу, печива чи хліба.

Суха приправа

У вас вийде смачна та корисна суха приправа до м'яса, якщо додати до звичайної суміші солі та сушених трав мелене листя зеленого й чорного чаю.

А якщо просто додати чайне листя під час приготування овочів або рису, то страва матиме насичений смак і аромат.

Додати в коптильню

Коли будете коптити червону рибу або овочі, не забудьте додати в коптильню листя улюбленого чаю. Згораючи, воно буде вивільняти свій аромат, який залишиться на продуктах.

Для приготування крему, пудингу тощо

Якщо настоювати чай у гарячому молоці протягом 1-2 годин, то у вас вийде значно приємніший смак крему, домашнього морозива чи пудинга.

Додавання в смузі

Щоб зробити смак будь-якого смузі цікавішим, варто заздалегідь заморозити міцно заварений чай кубиками льоду. Його можна буде додавати щоразу, коли ви готуєте корисний напій.