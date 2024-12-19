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Атака безпілотників на Ростовську область: горить НПЗ

Атака безпілотників на Ростовську область: горить НПЗ

Удари України по НПЗ та аеродромах в тилу РФ. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

У росіян вночі трапилася "бавовна".

У російському Новошахтинську Ростовської області горить НПЗ.

Про це повідомляють рос"ЗМІ" та моніторингові канали. 

Місцева влада стверджує, нафтопереробний завод у Ростовській області нібито атакували невідомі дрони. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Внаслідок атаки БПЛА у Новошахтинську сталася пожежі на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. Аварійно-рятувальні підрозділи виїхали на місце. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Мережі йдеться про те, що у Новошахтинську на НПЗ під дроновий удар могла потрапити установка ЕЛОУ-АВТ-2,5. 

Зазначається, що вона призначена для отримання зріджених вуглеводневих газів.

Нагадаємо, рекордна атака дронів на Росію сталась у ніч проти 1 вересня. Невідомі безпілотники атакували Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську, Курську та Московську області РФ. Про вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей. 

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