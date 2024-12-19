Астрологічний прогноз на 19 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: день обману, який дається взнаки на всіх рівнях: не можна приймати важливі рішення, проводити фінансові операції та приступати до реалізації важливих справ.

Символ дня: Павутиння.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливі кольори дня: ультрамарин.

Щасливе каміння дня: онікс, агат, хризоліт.

За якусь частину тіла відповідає: пупковий центр.

Хвороби дня: під ударом знаходиться кишечник – особливо небезпечним може виявитися запалення апендициту.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які подразнюють стінки кишечника: ферментовані овочі, копченості та будь-який фаст-фуд.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, в яких задіяна магічна сила вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають кошмарами, але віщими не є, тому можна не звертати на них увагу.

Табу дня категорично не рекомендується спілкуватися з агресивними людьми.

Цитата дня: «У країні, де є порядок, будь сміливий і в діях, і в промовах. У країні, де немає порядку, будь сміливий у діях, але обачний у промовах»(Конфуцій).

Читайте також: