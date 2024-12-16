Трамп ответил, должна ли Украина уступить свои территории

Избранный президент США Дональд Трамп высказался по поводу возможной передачи Украине оккупированных территорий России, отметив, что даст об этом знать после своей первой встречи. Однако он добавил, что многие оккупированные города полностью уничтожены, и люди "не могут вернуться в них".

Об этом он заявил во время выступления в городе Палм-Бич, штат Флорида.

“Когда вы смотрите, что произошло с ними (временно оккупированными территориями – ред.), там нет ни одного здания. Эти города уничтожены. Поэтому люди не могут вернуться в эти города. Там ничего нет, только руины”, – сказал Трамп.

Кроме этого, Трамп утверждает, что имеет "небольшой прогресс" по урегулированию войны в Украине. Однако он не уточнил детали.

Ранее Трамп сравнил потери Украины и России в войне. Американский лидер убежден, что, учитывая количество погибающих на поле боя людей, завершение войны выгодно для обеих сторон.

Новоизбранный президент США заявил, что РФ в войне против Украины потеряла более 600 тысяч солдат, Украина – 400 тысяч.