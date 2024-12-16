Трамп відповів, чи має Україна поступитися своїми територіями 

За словами обраного президента США, багато окупованих українських міст повністю знищені.
Обраний президент США Дональд Трамп висловився щодо можливої передачі Україні окупованих територій Росії, зазначивши, що дасть про це знати після своєї першої зустрічі. Проте він додав, що багато з окупованих міст повністю знищені, і люди "не можуть повернутися до них".
Про це він заявив під час виступу у місті Палм-Біч, штат Флорида.
“Коли ви дивитесь, що сталося з ними (тимчасово окупованими територіями – ред.), там немає жодної будівлі. Ці міста знищені. Тож люди не можуть повернутися до цих міст. Там нічого немає, лише руїни”, – сказав Трамп.
Окрім цього Трамп стверджує, що має "невеликий прогрес" щодо врегулювання війни в Україні. Однак він не уточнив деталей.
Раніше Трамп порівняв втрати України та Росії у війні. Американський лідер переконаний, що, зважаючи на кількість людей, які гинуть на полі бою, завершення війни є вигідним для обох сторін.
Новообраний президент США заявив, що РФ у війні проти України втратила понад 600 тисяч солдатів, Україна - 400 тисяч.
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