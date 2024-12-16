Чи відправить Трамп американських миротворців до України: експерт зі США відповів

Президент Франції Емманюель Макрон розглядає відправлення військ до України у межах потенційної європейської миротворчої місії, як засіб захисту від відновлення російської агресії. Проте США навряд чи приєднаються до такої ініціативи.

Про це сказав в ефірі "24 Каналу" громадський діяч зі США Юрій Рашкін.

"Не бачу такої можливості щодо надання американських миротворців під час президентства Трампа. Як-то для захисту України, її територіальної цілісності, чи дотримання будь-якої мирної угоди. Я думаю, що вже зрозуміло: політика Дональда Трампа заснована на ізоляції Америки..." — сказав Рашкін.

Водночас, за його словами, поки не досить зрозуміло і те, у чому саме можуть полягати американські інтереси на даний момент.

"Вони, схоже, дуже сильно збігаються з пріоритетами Кремля", — сказав експерт.

Нагадаємо, український есперт-міжнародник назвав президента Франції головним європейським політиком, який послідовно захищає українські інтереси на міжнародній арені. За його словами, Макрон не дає Києву приводів у собі розчаруватись.

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