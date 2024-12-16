"Євробачення-2025": хто претендує стати членом журі нацвідбору

Нарешті стало відомо, хто з відомих українців претендує стати членами журі Національного відбору на "Євробачення-2025".

Так, у "Дії" вже розпочалося відповідне голосування, де 10 кандидатів змагатимуться за місце в суддівському кріслі. Лише три учасники голосування, які наберуть найбільше голосів, стануть журі нацвідбору та в лютому допомагатимуть обрати представника від України, який поїде на "Євробачення-2025".

Загалом, потрапити до суддівського кріслу Національного відбору претендують: саундпродюсер Дмитро Гуцуляк, співачка Джамала, лідер гурту Latexfauna Дмитро Зезюлін, солістка Go_A Катерина Павленко, фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк, телерадіоведуча Анна Свиридова, музикант Сергій Танчинець, режисерка Катя Царик, виконавець Саша Чемеров та артист Дмитро Шуров.

Хто претендує стати членом журі нацвідбору / Фото: eurovision.ua

Хто претендує стати членом журі нацвідбору / Фото: eurovision.ua

Голосування в "Дії" триватиме до 23 грудня включно. Станом на 15:40 16 грудня лідирують Катерина Павленко, Джамала та Сергій Танчинець. Щоб проголосувати за свого фаворита, достатньо зайти в "Дію", обрати розділ "Опитування" та віддати свій голос за відповідного кандидата.

Нагадаємо, нацвідбір на "Євробачення-2025" не минає без скандалів. Нещодавно співачка СолоХа обурилася, що не потрапила до лонглиста. Також артистка дорікнула продюсерці шоу Тіні Кароль за вибір учасників.

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