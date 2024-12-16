"Евровидение-2025": кто претендует стать членом жюри нацотбора

Наконец-то стало известно, кто из известных украинцев претендует стать членами жюри Национального отбора на "Евровидение-2025".

В "Дії" уже началось соответствующее голосование, где 10 кандидатов будут бороться за место в судейском кресле. Только три участника голосования, которые наберут больше голосов, станут жюри нацотбора и в феврале будут помогать выбрать представителя от Украины, который поедет на "Евровидение-2025".

В общем, попасть в судейское кресло Национального отбора претендуют: саундпродюсер Дмитрий Гуцуляк, певица Джамала, лидер группы Latexfauna Дмитрий Зезюлин, солистка Go_A Екатерина Павленко, фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк, телерадиоведущая Анна Свиридова, музыкант Сергей Танчинец, режиссер Катя Царик, исполнитель Саша Чемеров и артист Дмитрий Шуров.

Кто претендует стать членом жюри нацотбора / Фото: eurovision.ua

Кто претендует стать членом жюри нацотбора / Фото: eurovision.ua

Голосование в "Дії" продлится до 23 декабря включительно. По состоянию на 15:40 16 декабря лидируют Екатерина Павленко, Джамала и Сергей Танчинец. Чтобы проголосовать за своего фаворита, достаточно зайти в "Дію", выбрать раздел "Опитування" и отдать голос за соответствующего кандидата.

Напомним, нацотбор на "Евровидение-2025" не обходится без скандалов. Недавно певица СолоХа возмутилась, что не попала в лонглист. Также артистка упрекнула продюсеру шоу Тине Кароль за выбор участников.

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